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PİYASALAR – MB ve ekonomi zirvesine karşın dolar 4.30 liranın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () - Merkez Bankası'nın döviz adımı ve ekonomi zirvesine karşın, dolar yeni güne 4.30 liranın üzerinde, euro da 5.10 liranın üzerinde başladı. Dövizdeki hızlı tırmanış sürerken, Merkez Bankası...

PİYASALAR – MB ve ekonomi zirvesine karşın dolar 4.30 liranın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () - Merkez Bankası'nın döviz adımı ve ekonomi zirvesine karşın, dolar yeni güne 4.30 liranın üzerinde, euro da 5.10 liranın üzerinde başladı.
Dövizdeki hızlı tırmanış sürerken, Merkez Bankası dün sabah, TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını, 250 milyon dolar artışla 1.5 milyar dolara yükseltti. Banka ayrıca, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde bir aylık vadede ihale tutarını 250 milyon dolara yükseltti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de yapılan ekonomi değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamada, "Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır" denildi.
Merkez'in adımı ve ekonomi zirvesinin etkisiyle dün erken saatlerde 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 10 kuruş kadar geriledikten sonra akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve yeni günün ilk işlemlerinde 4.3052 liraya kadtar çıktı. Dün gün içinde 5.1794 lira ile, 5.1941 liralık tarihi zirvesine yaklaşan euro da, 5.05 liraya kadar çekildikten sonra yeni günde 5.1130 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Endeksi de, 11 ay sonra önceki gün 100 bin puanın altında kapandıktan sonra, düne yüzde 0.64 düşüşle 98 bin 727 puandan başladı ve gün içinde iki yönlü harektler sonucunda günü yüzde 1.43 artışla 100 bin 781 puandan kapattı.

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