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PİYASALAR – MB'nin repo ve swap adımlarıyla dövizler geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Mart () – Merkez Bankası'nın, bir haftalık repo ihaleleri ve swap piyasasına ilişkin önlemlerine bağlı olarak dövizler geriledi. Dolar 5.30 liraya kadar inerken, euro 6.0 liranın altını gördü. Merkez Bankası,...

PİYASALAR – MB'nin repo ve swap adımlarıyla dövizler geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Mart () – Merkez Bankası'nın, bir haftalık repo ihaleleri ve swap piyasasına ilişkin önlemlerine bağlı olarak dövizler geriledi. Dolar 5.30 liraya kadar inerken, euro 6.0 liranın altını gördü.
Merkez Bankası, Cuma günü bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı. Merkez Bankası'nın, basın duyurusunda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
Merkez Bankası, Pazartesi günü de döviz karşılığı TL swap piyasasında "vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 10'dan yüzde 20'ye" çıkarıldığını açıkladı. Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'si ile sınırlandırılmıştır" dedi. Daha önce ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanıyordu.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.3046 lira ve en yüksek 5.4027 lirayı gördükten sonra, 5.33 – 5.34 lira aralığında,
- euro en düşük 5.9875 lira ve en yüksek 6.1253 lirayı gördükten sonra, 6.03 – 6.04 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0208 lira ve en yüksek 7.1838 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.
Dolar küresel piyasalarda ise, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili gelirlerinin, hafta başında 15 ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra toparlanmasıyla, hafif yükseldi. Küresel piyasalarda, doların euro, yen, sterlin, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı karşısındaki sepet kur değerini ifade eden dolar endeksi yüzde 0.2 yükselerek 96.912 düzeyine çıktı. Euro 1.13 dolar düzeyinden 1.1256 düzeyine kadar geriledi.

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