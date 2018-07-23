PİYASALAR – MB'den faiz artışı beklentisiyle dövizler düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi dövizler, 1.25 puan faiz artırımı beklentisiyle haftaya düşüşle başladı. Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.74, euro 5.56 ve sterlin 6.24 liraya kadar indi.

Merkez Bankası beklenti anketi sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley’nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, geçen haftanın son gününü dolar 4.79, euro 5.58 ve sterlin 6.24 liradan kapatmıştı.

Morgan Stanley, Salı günü yapılacak PPK toplantısına yönelik beklentisini revize etti. Enflasyonda son dönemde yaşanan sürpriz yükseliş ve TL'deki değer kaybı sonrasında bu toplantının kritik olduğunu ifade eden Morgan Stanley, daha önce faiz artırımı yapılmayacağı şeklinde ortaya koyduğu beklentisini 125 baz puan artırım olarak revize etti.

Geçen haftaya 89 bin puandan başlayan ve tüm hafta yükselişli seyreden Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise Cuma günü yüzde 1.40 yükselişle 95 bin 369 puana yükseldi. Endeks gün içinde 95 bin 722 puana kadar yükseldi.

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

Merkez Bankası, Temmuz Beklenti Anketi’nde şu öngörüleri paylaştı:

- Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi.

- 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi.

- Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi.

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

İşsizlikte tek haneye yeniden inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta başında Kongre’de yaptığı sunum sonrasında da dövizler düşmüş, dolar 4.76’liraya, euro 5.54 liraya, sterlin 6.22 liraya kadar çekilmişti.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.7476 ve en yüksek 4.7873 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.83 düşüşle 4.75– 4.76 lira aralığında,

- en düşük 5.5628 ve en yüksek 5.6270 lirayı gören euro günlük yüzde 0.87 düşüşle 5.56-5.57 lira aralığında,

- en düşük 6.2421 ve en yüksek 6.2950 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.75 düşüşle 6.24-6.25 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Para girişi var huzur var” başlıklı piyasa bülteninde beklentinin Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 17.75’ten yüzde 18.75’e çıkarması yönünde olduğunu belirtti ve şu değerlendirmeleri paylaştı:

“Geçen haftaya başlarken Fitch'in not düşürmesi haberi fiyatlanarak başlayacaktı. Ve biz daha piyasa açılmadan ‘kötü haber dipte gelir’ demiş ve alım önermiştik. Ancak o gün kötü haberler gelmeye devam etmiş Moodys, ‘Türk bankalarının takipteki kredilerinin artacağını ve bunun kredi notu için negatif olacağını’ açıklamıştı. Salı günü borsada, iki büyük yabancı yatırımcının alımları görülürken Çarşamba günü 'Rahip serbest bırakılmadı' haberi geldi. O gün '92 bin üzerine çıkmak için güçlü bir alıcı gerekiyor' dedik. Ve Perşembe - Cuma günü o alıcılar gelince endeksi 94 bine taşıdılar.

“Muhtemelen Merkez Bankası öncesinde endeksi biraz daha yukarı taşıyacaklar. Fakat sonrası muamma. Zira Merkez Bankası ne yapar belli değil.

“Beklenti, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17.75'ten yüzde 18.75'e yükseltmesi yönünde. Belki daha fazla yapar belki daha az.

“Fazla yaparsa TL varlıklar için iyi olabilir. Hatta Cuma günü 10 yıllık tahvilin faizinin sert düşerek yüzde 17.31'e ve doların 4.78'e kadar gerilemesini bu yönde beklentiye yoranlar oldu.

“Hafta sonu Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz’ açıklaması bu beklentiyi kuvvetlendirdi ki dolar/TL bu sabah 4.76’ya kadar geriledi. Albayrak, bugün İstanbul’da ekonomi camiasıyla bir araya gelecek.

“Borsadaki güçlü para girişinin kaynağı olarak hedge fonlar ağırlıkta gözükse de BIST100 Endeksi’ni en düşükten yüzde 7.0 yukarı çekmeyi başardılar.

“Endeksteki 65 hissenin dibinden yüzde 7’den fazla tepki vermesini de yatırımcılar için olumlu buluyoruz.

“Bu sayede para girişi olunca huzur da geri geldi diyebiliriz.

“Umarız Merkez Bankası kararı beklentilerden çok sapmaz; yoksa dönüş başlayabilir.”