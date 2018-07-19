PİYASALAR – MB beklenti anketi sonrası dolar 4.82, euro 5.60 lirada

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Cari açık, işsizlik, Fitch ve Moody’s değerlendirmeleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki sunumları sonrası dövizler yüksek seyrini korurken, bugün Merkez Bankası’nın yayınladığı beklenti anketi sonrası dolar 4.82, euro 5.60 ve sterlin 6.27 lirada.

Çarşamba günü yüzde 0.76 yükselişle 92 bin 321 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise yüzde 0.74 yükselişle 93 bin 2 puandan kapandı.

Alnus Yatırım bankaların ağırlığının Borsa İstanbul Endeksi’nde (BIST 100) tarihin en düşük düzeyine gerilediğine dikkat çekti. BIST 100 içinde yer alan 10 bankanın toplam endeksteki ağırlığı yüzde 21.9’a kadar geriledi. Banka dışı 12 hisse endeksin yarısını oluşturuyor.

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

Merkez Bankası, Temmuz Beklenti Anketi’nde şu öngörüleri paylaştı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı. Temmuz TÜFE beklentisi yüzde 0.69’dan yüzde 0.83’e yükseldi Ağustos TÜFE beklentisi yüzde 0.54’ten yüzde 0.59’a yükseldi 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10.47’den yüzde 11.07’ye yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.18’den yüzde 9.54’e yükseldi 2019 cari açık beklentisi 50.6 milyar dolardan 50.3 milyar dolara geriledi. 2019 büyüme beklentisi yüzde 4.1’den yüzde 4.0’a geriledi.

Çarşamba günü küresel piyasalarda pozitif ayrışan lira, yatırımcılar tarafından yakından izlenen ABD uyruklu papaz davasındaki kararla tekrar zayıfladı, bugün erken işlemlerde dolar 4.84, euro 5.62 ve sterlin 6.30 liranın üzerine çıktı.

İşsizlikte tek haneye yeniden inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü Kongre’de yaptığı sunum sonrasında dövizler düşmüş, dolar 4.76’liraya, euro 5.54 liraya, sterlin 6.22 liraya kadar çekilmişti.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.7883 ve en yüksek 4.8413 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.56 yükselişle 4.82 – 4.83 lira aralığında,

- en düşük 5.5771 ve en yüksek 5.6285 lirayı gören euro günlük yüzde 0.37 yükselişle 5.60- 5.61 lira aralığında,

- en düşük 6.2657 ve en yüksek 6.3055 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.04 yükselişle 6.27-6.28 lira aralığında işlem görüyor.