PİYASALAR –  MB beklenti anketi öncesi dövizler yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Cari açık, işsizlik, Fitch ve Moody’s değerlendirmeleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki sunumları sonrası dövizler yüksek seyrini korurken, bugün Merkez Bankası’nın yayınlayacağı beklenti anketi öncesi dolar 4.81, euro 5.60 ve sterlin 6.29 lirada.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise yüzde 0.76 yükselişle 92 bin 321 puandan kapandı.

Çarşamba günü küresel piyasalarda pozitif ayrışan lira, yatırımcılar tarafından yakından izlenen ABD uyruklu papaz davasındaki kararla tekrar zayıfladı, bugün erken işlemlerde dolar 4.81, euro 5.61 ve sterlin 6.30 liranın üzerine çıktı.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verildi.

İşsizlikte tek haneye yeniden inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın dün Kongre’de yaptığı sunum sonrasında geri çekilen dolar 4.76’liraya, euro 5.54 liraya, sterlin 6.22 liraya kadar çekilmişti.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.7883 ve en yüksek 4.8177 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.40 yükselişle 4.81 – 4.82 lira aralığında,

- en düşük 5.5771 ve en yüksek 5.6145 lirayı gören euro günlük yüzde 0.33 yükselişle 5.60- 5.61 lira aralığında,

- en düşük 6.2657 ve en yüksek 6.3025 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.28 yükselişle 6.28-6.29 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım “Olağanüstü bir gün…” başlıklı günlük piyasa analizinde OHAL’in kaldırılmasının pozitif etkilerini vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Dünya için olağan Türkiye için ise olağanüstü bir gün. Olağanüstü halin kaldırılmasının verdiği destekle güne pozitif başlayan piyasalar Rahip Brunson davasında tutukluluk halinin devam etmesinin yarattığı sert oynaklığa rağmen günü yükselişle kapattı.

“Rahip Brunson davasını ABD ile ilişkilerin seyrini belirleyecek ve Türkiye varlık fiyatlarını etkileyecek çok önemli bir dinamik olarak görmüyoruz. Buna karşın kötü haber sonrasında piyasanın güçlü kalmasını teknik anlamda pozitif sinyal olarak okuyoruz.

“Daha önemlisi piyasadaki tepki alışlarının bir varlık gurubu ile sınırlı kalmayıp genele yayılmaya başlaması. Türk lirasından, devlet iç borçlanma senedine, euro-tahvile ve hisse senedine yayılan tepki alımları görüyoruz. Uzun zamandan beri gerileyen Türk bankaları bile dünkü yükselişe katıldı.

“ABD ve Asya borsalarındaki hafif satıcılı seyre rağmen Borsa İstanbul’un 92,000 seviyesindeki desteğinin üzerinde kalmasını bekliyoruz.

“Türk lirasında toparlanma devam ederse bankalardaki tepki alımlarının da desteğiyle orta vadede Borsa İstanbul’un 95,000 seviyesindeki direncine kadar yükseldiğini görebiliriz.”