Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Cari açık, işsizlik, Fitch ve Moody’s değerlendirmeleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki sunumları sonrası dövizler yüksek seyrini korurken, bugün Merkez Bankası’nın yayınlayacağı beklenti anketi öncesi dolar 4.83, euro 5.61 ve sterlin 6.29 lirada.

Çarşamba günü yüzde 0.76 yükselişle 92 bin 321 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise yüzde 0.54 yükselişle 92 bin 805 puana yükseldi.

Merkez Bankası, Haziran’a ilişkin beklenti anketinde şu öngörüleri paylaşmıştı:

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.07 iken, bu anket döneminde yüzde 12.28'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.15 iken, bu anket döneminde yüzde 10.47 oldu.

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.6 iken, bu anket döneminde yüzde 4.2’ye geriledi. 2019 yılı için büyüme beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 4.4'den, yüzde 4.1'e geriledi.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 4.44 liradan, bu anket döneminde 4.58 liraya yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de aynı anket dönemlerinde 4.58 liradan, 4.78 liraya yükseldi.

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde de değişmeyerek 53.5 milyar dolar olarak kaldı. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 51.3 milyar dolardan ve 50.6 milyar dolara geriledi.

Çarşamba günü küresel piyasalarda pozitif ayrışan lira, yatırımcılar tarafından yakından izlenen ABD uyruklu papaz davasındaki kararla tekrar zayıfladı, bugün erken işlemlerde dolar 4.84, euro 5.62 ve sterlin 6.30 liranın üzerine çıktı.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verildi.

İşsizlikte tek haneye yeniden inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü Kongre’de yaptığı sunum sonrasında dövizler düşmüş, dolar 4.76’liraya, euro 5.54 liraya, sterlin 6.22 liraya kadar çekilmişti.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.7883 ve en yüksek 4.8413 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.78 yükselişle 4.83 – 4.84 lira aralığında,

- en düşük 5.5771 ve en yüksek 5.6285 lirayı gören euro günlük yüzde 0.57 yükselişle 5.61- 5.62 lira aralığında,

- en düşük 6.2657 ve en yüksek 6.3055 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.36 yükselişle 6.29-6.30 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım “Olağanüstü bir gün…” başlıklı günlük piyasa analizinde OHAL’in kaldırılmasının pozitif etkilerini vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Dünya için olağan Türkiye için ise olağanüstü bir gün. Olağanüstü halin kaldırılmasının verdiği destekle güne pozitif başlayan piyasalar Rahip Brunson davasında tutukluluk halinin devam etmesinin yarattığı sert oynaklığa rağmen günü yükselişle kapattı.

“Rahip Brunson davasını ABD ile ilişkilerin seyrini belirleyecek ve Türkiye varlık fiyatlarını etkileyecek çok önemli bir dinamik olarak görmüyoruz. Buna karşın kötü haber sonrasında piyasanın güçlü kalmasını teknik anlamda pozitif sinyal olarak okuyoruz.

“Daha önemlisi piyasadaki tepki alışlarının bir varlık gurubu ile sınırlı kalmayıp genele yayılmaya başlaması. Türk lirasından, devlet iç borçlanma senedine, euro-tahvile ve hisse senedine yayılan tepki alımları görüyoruz. Uzun zamandan beri gerileyen Türk bankaları bile dünkü yükselişe katıldı.

“ABD ve Asya borsalarındaki hafif satıcılı seyre rağmen Borsa İstanbul’un 92 bin düzeyindeki desteğinin üzerinde kalmasını bekliyoruz.

“Türk lirasında toparlanma devam ederse bankalardaki tepki alımlarının da desteğiyle orta vadede Borsa İstanbul’un 95 bin düzeyindeki direncine kadar yükseldiğini görebiliriz.”