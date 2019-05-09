PİYASALAR – MB adımlarıyla piyasalarda istikrarı destekledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Merkez Bankası’nın, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara vermesi ardından, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, Türk lirası zorunlu karşılıkları indirirken, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırmasıyla;

- 88 bin 704 puana kadar gerileyen BIST100'ün, 89 bin 77 puana yükseldikten sonra düşüşü ve

- 6.2460 liradan 6.21 lira düzeyine dönen doların, 7.0054 lirada 6.97 liraya dönen euronun ve 8.1373 liradan 8.09 liraya sterlinin, sırasıyla 6.23, 6.98 ve 8.10 liranın üstüne yükselişi frenlendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;

- Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine,

- Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına

karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca;

- Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2.8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7.2 milyar lira tutarında likidite çekilmesinin,

- yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3.0 milyar dolar likidite çekilmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklama öncesi 114 bin 938 puana kadar gerileyen BİST Bankacılık Endeksi de 115 bin 871 puana döndü. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.57 artışla yüzde 21.53 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.04 artışla yüzde 25.23 düzeyine döndü.

Dövizlerde son durum ise şöyle:

- dolar en düşük 6.1579 lira ve en yüksek 6.2460 lirayı gördükten sonra, 6.23 - 6.24 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8977 lira ve en yüksek 7.0054 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0124 lira ve en yüksek 8.1373 lirayı gördükten sonra 8.10 – 8.11 lira aralığında işlem görüyor.