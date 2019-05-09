PİYASALAR – MB adımıyla dövizde tırmanış, hisselerde düşüş frenlendi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Merkez Bankası’nın, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara vermesiyle dövizlerdeki yükseliş ve hisse senetlerindeki düşüş frenlendi.

Açıklama öncesi 87 bin 731 kadar düşen Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 88 bin 862 puana dönerken, 6.2460 lirayı gören dolar da 6.21 lira düzeyine çekildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan, "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Açıklama öncesi 114 bin 938 puana kadar gerileyen BİST Bankacılık Endeksi de 115 bin 236 puana döndü. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.86 artışla yüzde 21.17 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.45 artışla yüzde 26.09 düzeyine yükseldi.

Dövizlerde son durum ise şöyle:

- dolar en düşük 6.1579 lira ve en yüksek 6.2460 lirayı gördükten sonra, 6.21 - 6.22 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8977 lira ve en yüksek 7.0054 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0124 lira ve en yüksek 8.1373 lirayı gördükten sonra 8.09 – 8.10 lira aralığında işlem görüyor.