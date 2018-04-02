PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar içeride yükseliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Nisan () – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer yitiren dolar yüzde 0.19 artışla 3.96 lira, euro ise yüzde 0.22 artışla 4.88 değerinden işlem gördü.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Dolar/Euro paritesi ise yüzde 0.06 artışla 1.2331 değerine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise gün içinde 115 bin 390 puana kadar yükseldikten sonra 114 bin 955 puan seviyesine geriledi.

Ahlatçı Yatırım Değerler'in, “Piyasalar Paskalya Tatilinden Çıkıyor…” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Japonya’da açıklanan Şubat ayı İşsizlik oranı piyasa beklentisinin altında yüzde 2.5 oranında gerçekleşti. Japonya’da açıklanan öncü Sanayi Üretimi Şubat ayında yüzde 4.1 oranında gerçekleşti. Japonya’da açıklanan Konut başlangıçları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 oranında azalış kaydetti.

“TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.0 artış ile 13,176 milyar dolar ve ithalat yüzde 19.7 artış ile 18,936 milyar dolara olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 54.2 artış ile 5,761 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Sınır-Giriş-Çıkış verileri raporuna göre, 2018 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 31.66 artış ile 1,527 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 34.91 artış ile 2,988 milyon olarak gerçekleşti.

“Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Türkiye Brüt ve Net Dış Borç Stoku verilerine göre, 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 453,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve stokun milli gelire oranı ise yüzde 53.3 gerçekleştiği açıklandı. Aynı dönem itibari ile Türkiye Net Dış Borç Stoku 291,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve stokun milli gelire oranı yüzde 34.2 olarak gerçekleştiği belirtildi.

“Haftanın son işlem gününde kurun zayıf veri akışı ile birlikte fiyatlamalarda 3,9387-3,9610 hareket ettiği ve haftayı 3,9515 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma günü, yüzde 0,07 yükseliş ile 114.930 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.36 düşüş ile yüzde 14.03 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.64 düşüş ile yüzde 12,49 seviyesinden Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.01 yükselişle 195,74 seviyesinde olduğu görülüyor.”