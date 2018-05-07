PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar rekora yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () - ABD ekonomisinin güçlü gelişimini sürdürdüğüne ilişkin verilerle küresel piyasalarda bu yılın zirve düzeyine yakın değerlerde tutunan dolar, Türkiye'de jeopolitik risklerin de etkisiyle lira karşısında da rekora yakın hareket ediyor.

Beklenenden yüksek çıkan enflasyon verisiyle yönünü yukarıya çeviren dolar, ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklandığı Cuma günü 4.2902 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandıktan sonra, yeni haftaya 4.25 liranın hemen üzerinde başladı. Enflasyon gelişmeleriyle 5.1335 liraya kadar çıkan euro da yeni haftanın ilk işlemlerinde 5.08 liranın üzerini gördü.

Dolar endeksi de geçen haftanın son işlem gününde 92.908 ile geçen yılın sunundan bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra, yeni haftaya 92.461 düzeyinden başlarken, euro/dolar paritesi de 1.1954 ile 1.20'nin altında tutundu.

Beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası dövizlerdeki tırmanışın etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi, 101 bin 548 puana kadar geriledikten sonra, haftayı yüzde 0.30 düşüşle 102 bin 599 puandan kapattı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK dün açıkladığı verilere göre, Nisan'da tüketici fiyatları yüzde 1.87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.85'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.