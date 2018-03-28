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PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 3.99, euro 4.95 lirada

İstanbul, 28 Mart () – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde, iç piyasada da dolar 4.0 lira ve euro da 5.0 liraya yakın düzeylerini korudu. Küresel gelişmelerin yanında...

PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 3.99, euro 4.95 lirada

İstanbul, 28 Mart () – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde, iç piyasada da dolar 4.0 lira ve euro da 5.0 liraya yakın düzeylerini korudu.

Küresel gelişmelerin yanında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dün 3.98 seviyesine yükselen dolar sabah ilk işlem saatlerinde yüzde 0.32 artışla 3.9952 liraya kadar çıktı. Euro da düne göre yüzde 0.30 artışla 4.9594 lirayı gördü.

Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayandı.

Borsa İstanbul Endeksi dünü yüzde 0.19 düşüşle 116 bin 197 puandan kapattı.

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