PİYASALAR – İşsizlik verisi öncesi dolar 4.84,  euro 5.66 lirada

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – Cari işlemler açığının yüksek gelmesi ile geçen hafta sert yükselen dövizler, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından, Türkiye’de açıklanacak işsizlik verisi öncesi erken işlemlerde tarihi düzeylere yakın seyrediyor. Haftanın ilk gününde dolar 4.86 liranın, euro 5.69 liranın ve sterlin 6.45 liranın üzerine çıktı.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu “BB+” dan “BB”ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıkmasıyla geçen hafta dolar 4.97 liranın, euro 5.82 liranın, sterlin de 6.59 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvelerini tazelemişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise geçen haftanın son gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarının ardından yüzde 0.36 artışla 89 bin 896 puandan kapandı.

ABD’de TÜFE Haziran’da beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0.1 olurken, yıllık TÜFE yüzde 2.9 ile altı yılın zirvesine tırmandı.

ABD’de enflasyonun güçlenmesi ise küresel yatırımcılarda ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmaya kademeli olarak devam edeceği beklentisini güçlendirerek gelişen ülke paralarını baskılıyor.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.8278 ve en yüksek 4.8649 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.36 düşüşle 4.83-4.84 lira aralığında,

- en düşük 5.6516 ve en yüksek 5.6976 lirayı gören euro günlük yüzde 0.14 düşüşle 5.66 – 5.67 lira aralığında,

- en düşük 6.3982 ve en yüksek 6.4501 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.32 düşüşle 6.40-6.41 lira aralığında işlem görüyor.