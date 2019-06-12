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PİYASALAR – Gün ortası işlemlerinde BİST100 yatay, dolar 5.82 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Güne 92 bin 737 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 402 puanı ve en yüksek 93 bin 71 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde 92 bin 812 puan ile...

PİYASALAR – Gün ortası işlemlerinde BİST100 yatay, dolar 5.82 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Güne 92 bin 737 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 402 puanı ve en yüksek 93 bin 71 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde 92 bin 812 puan ile yatay hareket ediyor.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 122 bin 13 puanı ve en yüksek 123 bin 821 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.49 düşüşle 122 bin 695 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.99 düşüşle yüzde 17.97 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.30 düşüşle yüzde 22.74 düzeyine geriledi.
Gün ortası işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7872 lira ve en yüksek 5.8298 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5502 lira ve en yüksek 6.6149 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3709 lira ve en yüksek 7.4328 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

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