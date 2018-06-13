PİYASALAR – Gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde hız kesti.

Erken işlemlerde en düşük 4.5807 lirayı gören dolar 4.6328 liraya kadar yükseldikten sonra 4.61 – 4.62 lira aralığından işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.3841 lira ve en yüksek 5.4461 lirayı gördükten sonra 5.42 – 5.43 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.1295 lirayı gören sterlin 6.1986 liraya kadar yükseldikten sonra 6.17 – 6.18 lira aralığından işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Doların engellenemeyen yükselişi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"FOMC (ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı öncesi son dönemece güçlenen dolar, hafif yükselen faizler ve hisse senedinde yeni rekorlarla giriyoruz. Fed vadeli fiyatlamaları 2018 yılı için 50 baz puan, önümüzdeki 12 ay için 100 baz puan faiz artışı fiyatlıyor.

“Tahvil gurusu Gundlach, faizlerin yükseldiği bir ortamda bütçe açığını artırmayı intihar saldırısı olarak tanımlıyor. Tahvil değerlemeleri Fed faiz artışlarını halen tam olarak fiyatlamıyor. FOMC toplantısında verilecek şahin bir mesaj bu durumu değiştirebilir.

“Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Faiz artışları sonrası Türk lirasındaki değer kazancının tamamı geri verildi. Yerel tahvil ve eurobond fiyatlamaları kredi notumuza göre çok daha yüksek risk primleri fiyatlıyor.

“Doların güçlenmesi Türk lirasının değer kaybına paralel Borsa İstanbul’un yüzde 0.5 civarı satıcılı açılmasını bekliyoruz. 95 bin seviyesinin kırılması durumunda önümüzdeki haftalarda 92 bin seviyesine kadar süren bir geri çekilme görebiliriz. Günün spekülasyonu DO&CO – THY görüşmelerinin yeniden başlaması. Bu görüşmelerin DO&CO fiyatına yansıdığını düşünüyoruz."