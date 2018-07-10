PİYASALAR –  Gece sert yükselen dövizler erken işlemlerde geri çekildi

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Haziran ayı enflasyon verisi ve küresel ticaret savaşlarının resmen başlamasına karşın, seçimlerin geride bırakılmış olmasının etkisiyle, yeni haftanın ilk gününü düşüşle kapatan dövizler, dün akşam yeni kabine açıklandıktan sonra tekrar sert yükseldi. Erken işlemlerde ise dolar, euro ve sterlin bir miktar geri çekildi.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.5461 ve en yüksek 4.7531 lirayı gören dolar 4.66-4.67 lira aralığında,

- en düşük 5.4566 ve en yüksek 5.5892 lirayı gören euro 5.48 – 5.49 lira aralığında,

- en düşük 6.1527 ve en yüksek 6.2989 lirayı gören sterlin de 6.17 – 6.18 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi haftanın ilk gününü yüzde 0.53 primle 99 bin 252 puandan kapattı.