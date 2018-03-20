PİYASALAR - Fed öncesi euro 4.86 lira, dolar 3.93 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, yeni haftada 3.93 – 3.94 lira düzeyine gerilerken, euro ise 4.8709 lira ile gördüğü yeni tarihi rekor sonrasında 4.86 liraya döndü.

Küresel piyasalarda günün erken saatlerinde 4.87 lirayı aşan euro daha sonra 4.8589 değerine gerileyerek 4.85 - 4.86 lira aralığına çekildi.

Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra 3.9375 değerine gerileyerek 3.93 - 3.94 lira aralığında hareket eden dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Dolar/euro paritesi ise dün kapanışa doğru indiği 1.2314 düzeyinden 1.2355 deüzeyine kadar yükseldikten sonra 1.2337 düzeyine indi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) dünkü yüzde 1.51 düşüşle 115 bin 450 puandan kapanışın ardından yeni güne yüzde 0.51 artışla 116 bin 33 puandan başladıktan sonra 115 bin puan düzeyine geri döndü.