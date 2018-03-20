Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

PİYASALAR - Fed öncesi euro 4.83 lira, dolar 3.93 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, kapanışa doğru 3.93 – 3.94 lira düzeyine gerilerken, euro ise 4.8709 lira ile gördüğü yeni tarihi rekor...

PİYASALAR - Fed öncesi euro 4.83 lira, dolar 3.93 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, kapanışa doğru 3.93 – 3.94 lira düzeyine gerilerken, euro ise 4.8709 lira ile gördüğü yeni tarihi rekor sonrasında 4.82-4.83 aralığına liraya çekildi.
Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 0.13 düşüşle 3.9313 değerine gerileyerek 3.93 - 3.94 lira aralığında hareket eden dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.
Dolar/euro paritesi ise 1.2344 düzeyinden başladığı günü yüzde 0.52’lik düşüşle  1.2271 düzeyinde bitirdi.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) ise yüzde 0.51 artışla 116 bin 33 puandan başladığı günün sonuna doğru yüzde 0.87 artışla 116 bin 542 puana yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314