PİYASALAR - Fed'in faiz artışı sonrası dolar 3.90 lirada (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorumla güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı ve açıklamasını beklendiği gibi yapmasının ardından, dolar 3.90 lira düzeyine çekildi.

Fed faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.50 - 1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.

Fed kararı öncesi 90.13 düzeyinde bulunan dolar endeksi, öngörülen faiz artışı frekansının da, dört yerine önceden açıklandığı gibi üç olacağının anlaşılmasın üzerine 89.85 düzeyine geriledi.

Faiz kararının açıklanmasından önce 3.93 - 3.94 lira aralığında olan dolar yeni günün erken saatlerinde 3.90 - 3.91 lira aralığına çekilirken, dün aynı saatlerde 4.82 - 4.83 lira aralığında olan euro da 4.83 liranın üzerine yükseldi

Dün yüzde 1.05 yükselişle 117 bin 651 puandan kapananan Borsa İstanbul Endeksi (BİST 100) ise yeni güne yüzde 0.62 artışla 118 bin 420 puandan başladı.

Yeni Başkan Jerome Powell liderliğinde yapılan ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra yapılan Fed açıklamasında, enflasyonun uzun yılların ardından, yüzde 2.0 hedefine doğru yükseleceği ve ekonominin son aylarda ivme kazandığına dikkat çekildi ve "Ekonomik görünüm son aylarda güçlenmiştir" denildi.

Başkan Powell, faiz kararının ardından yapılan basın toplantısında, "Orta yolu izlemeye çalışıyoruz" dedi ve enflasyonun hızla yükseleceğine ilişkin bir belirti olmadığını ekledi.

Fed yetkilileri toplantıda 2018'de dördüncü bir faiz artırımına işaret etmek için uygun zaman olup olmadığı konusunda görüş birliğine varamadı. Fed açıklamasında, daha hızlı küresel büyüme, daha güçlü iş yatırımı ve büyük çaplı vergi indirimleri nedeniyle bu yıl dördüncü kez bir oran artırabileceklerini belirtildi.

Analistlere göre, dün yayımlanan faiz projeksiyonları ise Fed yetkililerinin bu yıl üç mü yoksa dört defa mı faiz artırılması konusunda ikiye bölündüklerini gösterdi. Fed yetkilileri gelecek yıl üç defa, 2020'de ise iki defa faiz artırımı öngörüyorlar. Bu sayılar ekonominin temellerinin sağlam olduğunu düşündüklerine dair de ipucu veriyor.

Ahlatçı Yatırım Değerler'in, “FOMC Toplantısı Dolar Varlıklarını Değer Kaybına Uğrattı…” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan İşsizlik oranı verisi Kasım-Ocak döneminde yüzde 4.3 seviyesine geriledi.

"Fed’in 20-21 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısı sonrasında faiz oranlarında piyasa beklentisine paralel 25 baz puan artışa gittiği ve politika faizini yüzde 1.50- yüzde 1.75 aralığına yükselttiği açıklandı.

"Yayımlanan karar metninde, ABD ekonomisinin ılımlı hızda büyümeye devam ettiğine vurgu yapılırken, yapılan vergi indirimleri ve artan kamu harcamalarının ülke ekonomisi, istihdam piyasası ve enflasyon verisini destekleyeceği öngörüsünün korunmaya devam edildiği belirtildi.

"FOMC’nin yayımladığı ekonomik projeksiyonlarda, 2018 ve 2019 yılları büyüme tahmini yukarı yönlü revize ettiği görülürken işsizlik oranı tahminini 2018, 2019 ve 2020 yılları için aşağı yönlü revize ettiği görüldü.

"Komite, PCE enflasyon tahminlerinde ise değişikliğe gitmediğini açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalarda, son dönemde artan küresel büyüme ve uygulamaya alınan mali politikaların etkisi ile birlikte ABD ekonomisinde güçlenmenin devam ettiğine değinirken işgücü piyasasında ise kuvvetlenmenin devam ettiğini ifade etti. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, Fed faiz kararı, yayımlanan ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında dolarda yaşanan değer kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda 3,9060 seviyelerine kadar gerilediği ve günü 3,9081 seviyesinden tamamladığı görüldü.

"BİST-100 Endeksi dün, yüzde 1,05 artış ile 117.651 puandan günü tamamladı. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.79 düşüş ile yüzde 13.87 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.55 düşüş ile yüzde 12.59 seviyesinden günü tamamladı."