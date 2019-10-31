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PİYASALAR - Fed faizi indirdi, dolar 5.69 lirayı gördü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizleri üçüncü kez faiz indirimesinin ardından dolar sığ işlemlerde 5.69 lirayı gördükten sonra yeniden 5.70 liranın üzerine yükseldi. Fed, ekonominin büyümesini sürdürmesine destek olmak için bu...

EKONOMİ 31.10.2019, 09:32
PİYASALAR - Fed faizi indirdi, dolar 5.69 lirayı gördü
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizleri üçüncü kez faiz indirimesinin ardından dolar sığ işlemlerde 5.69 lirayı gördükten sonra yeniden 5.70 liranın üzerine yükseldi.
Fed, ekonominin büyümesini sürdürmesine destek olmak için bu yıl art arda üçüncü kez faiz indirdi. Ekim toplantısında beklentilere paralel 25 baz puan faiz indirerek, fonlama faizinde hedef aralığı yüzde 1.50–yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, ekonomi kötüye gitmedikçe daha fazla indirim olmayacağı sinyalini de verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın Ekim ayı politika toplantısının ardından yaptığı açıklamada, para politikasının iyi bir konumda olduğunu belirtti.
Çarşamba gününe yüzde 0.92 düşüşle 98 bin 921 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) en düşük 98 bin 504 puanı ve en yüksek 99 bin 665 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.15 düşüşle 98 bin 692 puanda kapattı.
Gösterge 10 yıllık tahvil Çarşamba günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.29, valörde son işlem yüzde 13.31 oldu. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 13.06 düzeyindeyken, Çarşamba günü valörde son işlem yüzde 13.02 oldu.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.6975 lira ve en yüksek 5.7222 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3554 lira ve en yüksek 6.3909 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3549 lira ve en yüksek 7.3976 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.
 

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