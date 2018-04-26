PİYASALAR - Faiz kararıyla düşen borsa ABD ile yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () - Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dün yüzde 2.41'lik sert düşüşle kapatan Borsa İstanbul, ABD borsalarındaki toparlanmaya paralel olarak yeni güne yüzde 0.46 yükselişle başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında yüzde 2.41 düşüşle 107 bin 401 puandan kapattığı dünün ardından, yeni güne yüzde 0.46 artışla 107 892 puandan başladı.

Dolar yeni güne 4.08 – 4.09 aralığında, euro da 4.98 liranın üzerine çıktıktan sonra 4.97 – 4.98 aralığında başladı. Euro/dolar paritesi de günlük yüzde 0.19 artışla 1.2185 değerine yükseldi.

Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararıyla 4.03 lirayı gören dolar, 75 baz puanlık artışa karşın 4.10 liranın üzerine, 4.92 liraya kadar gerileyen euro da 5.01 liranın üzerine çıktı.

Kahraman Merkez Bankası küresel dalgalara karşı…

İş Bankası'nın, "Kahraman Merkez Bankası küresel dalgalara karşı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "ABD merkezli fırtına gelişmekte olan ülke varlıklarını vurmaya devam ediyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Güçlü dolar ve yüzde 3.0’ün üzerine çıkan 10 yıllık ABD tahvilleri gelişmekte olan para birimlerinden hisse senetlerine yayılan bir satış dalgasına dönüştü.

"Bozuk cari dengesi ve yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle kırılgan olarak görülen Türkiye varlıkları küresel dalgalarla savruluyor.

"Merkez Bankası’nın 75 baz puanlık güçlü politika tepkisi sayesinde Türk lirası ve uzun vadeli tahviller küresel dalgalardan görece daha az etkilendi.

"Buna karşın MSCI Türkiye dün yüzde 2.6 gerileme ile kaybedenler kulübünde ön sıralarda yer aldı."