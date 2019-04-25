PİYASALAR – Faiz kararı sonrasında dövizler yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul 25 Nisan () – Merkez Bankası’nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermesiyle dövizler "5 kuruş ya da yüzde 1.0 dolayında" yükseldi.

Merkez Bankası faiz karaı açıklaması sonrasında:

- dolar en yüksek 5.9643 liraya kadar yükseldikten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

- euro en yüksek 6.6485 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.61 – 6.62 lira aralığında,

- sterlin en yüksek 7.6924 liraya kadar yükseldikten sonra 7.65 – 7.66 lira aralığında işlem görüyor.

Güne yüzde 0.22 artışla 96 bin 351 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 289 puanı ve en yüksek 96 bin 457 puanı gördükten sonra Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında yüzde 0.62 düşüşle 95 bin 545 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 126 bin 66 puanı ve en yüksek 129 bin 633 puanı gördükten sonra yüzde 1.4 düşüşle 126 bin 828 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 18.3 ve yüzde 22.92 düzeyindeler.