PİYASALAR - Faiz kararı öncesi dolar 4.08, euro 4.99 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () - ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinde süren yükselmelere bağlı olarak küresel piyasalarda yükselen dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını vereceği güne 4.08 liradan başladı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, faiz kararı öncesi, enflasyon gelişmelerinin yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Nisan ayına ilişkin faiz kararını saat 14:00'te açıklayacak.

Çetinkaya, Washington'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda yaptığı sunumunda, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.

Küresel piyasalarda dolar endeksi 91.076 ile Ocak ayının başından bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra günlük yüzde 0.22 artışla 90.967 düzeyine çekildi.

İç piyasada erken işlemlerde 4.0917 liraya kadar çıkan dolar, 4.08 - 4.09 lira aralığında hareket ederken, euro da yeni haftanın ilk işlem gününe 5.0061 liradan başladıktan sonra, 4.99 – 5.0 aralığına çekildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.79 düşüşle 110 bin 88 puandan kapattı.