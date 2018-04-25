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PİYASALAR – Faiz artışı sonrası euro yeniden 5.0 lirayı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () - Merkez Bankası'nın faiz artışını geç likidite penceresinde 75 baz puanlık artışla sınırlı tutması, politika faizine dokunmaması üzerine dövizlarda yön yeniden yukarıya döndü. Merkez Bankası'nın...

PİYASALAR – Faiz artışı sonrası euro yeniden 5.0 lirayı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () - Merkez Bankası'nın faiz artışını geç likidite penceresinde 75 baz puanlık artışla sınırlı tutması, politika faizine dokunmaması üzerine dövizlarda yön yeniden yukarıya döndü.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.03 lirayı gören dolar 4.10 liranın üzerine çıkarken, 4.92 liraya kadar gerileyen euro da 5.0 liranın üzerini gördü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını 0.75 puan artışla yüzde 13.5'e yükseltirken, yüzde 8.0 olan politika faizini değiştirmedi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre;
- Marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutuldu.
- Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.0 düzeyinde sabit tutuldu.
- Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 12.75’ten 13.5’e yükseltildi.

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