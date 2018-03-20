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PİYASALAR - Euroda yeni rekor 4.8709 lira, dolar 3.94 liranın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, yeni haftada 3.95 lirayı aşarken, euro 4.8709 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı. Küresel piyasalarda...

PİYASALAR - Euroda yeni rekor 4.8709 lira, dolar 3.94 liranın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, yeni haftada 3.95 lirayı aşarken, euro 4.8709 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.
Küresel piyasalarda günün erken saatlerinde 4.87 lirayı aşan euro daha sonra 4.86 - 4.87 lira aralığına çekildi.
Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra yeni günün ilk işlemlerinde 3.94 - 3.95 lira aralığında hareket eden dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.
Dolar/euro paritesi ise dün kapanışa doğru indiği 1.2314 düzeyinden 1.2337 düzeyine döndü.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) dün yüzde 0.04 düşüşle 117 bin 175 puandan başladığı günü yüzde 1.51 düşüşle 115 bin 450 puandan kapattı.

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