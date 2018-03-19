PİYASALAR - Euro haftanın ilk günü rekor tazeledi, dolar rekora yakın

(Borsa kapanışıyla güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, yeni haftada 3.95 liranın üzerinde çıkarken, euro 4.8691 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) günü yüzde 1.51 düşüşle kapattı.

Piyasalarda 3.9503 liraya kadar yükselen dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Dolar gün içinde çıktığı 3.95 lira düzeyinden, 3.94 – 3.95 bandına, euro ise gün içinde kırdığı tarihi rekor düzey olan 4.8691 liradan 4.85 – 4.86 bandına döndü.

Dolar/euro paritesi ise erken saatlerde çıktığı 1.2326 düzeyinden, 1.2314 düzeyine geriledi.

BİST-100 de, yüzde 0.04 düşüşle 117 bin 175 puandan başladığı günü yüzde 1.51 düşüşle 115 bin 450 puandan kapattı.

İş Yatırım’ın “Negatif ayrışmaya devam…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya borsalarındaki satış dalgasının derinleştiği vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasaları haftaya tedirgin bir seyirle başlıyor. Beklentilerden iyi gelen ABD enflasyon verisi sonrasında Fed’in 4 kez 25 bp faiz artıracağı endişesi azaldı.

"Trump yönetiminin Çin’e yönelik yeni korumacı tedbirler ve Rusya’ya karşı ilave yaptırım sinyali vermesi piyasaları baskılıyor.

"Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları aybaşından beri en kötü performans gösteren gelişmekte olan yatırım araçları arasında yer aldı. Döviz piyasalarında, 10 yıllık yerel tahvillerde ve hisse senedinde en kötü performans gösteren gelişmekte olan varlıklar arasında yer alıyoruz. "Yurtiçinde önemli bir veri akışının olmadığı yeni haftada gözler Çarşamba günkü Fed toplantısında olacak. Fed’in faiz tahminleri ve bilanço küçülmesi konusunda vereceği sinyaller piyasa için belirleyici olacak."