Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan () – Küresel ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan euro tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşarak 5.0022 liraya kadar çıkarken, dolar da 4.0757 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı.
PİYASALAR - Euro 5.0 lirayı aştı, dolarda yeni rekor 4.0757
Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan () – Küresel ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan euro tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşarak 5.0022 liraya kadar çıkarken, dolar da 4.0757 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı.
09 Nisan 2018 Pazartesi 13:07
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