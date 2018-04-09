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PİYASALAR – Euro 4.9926, dolar 4.0663 lira ile yeni tarihi rekor düzeyde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan () – Ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasada değer yitiren dolar, iç piyasada 4.0663 lira ile yeni tarihi rekor düzeye, euro da 4.9926 lira ile yeri tarihi rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya biraz daha yaklaştı. Dolar...

PİYASALAR – Euro 4.9926, dolar 4.0663 lira ile yeni tarihi rekor düzeyde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan () – Ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasada değer yitiren dolar, iç piyasada 4.0663 lira ile yeni tarihi rekor düzeye, euro da 4.9926 lira ile yeri tarihi rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya biraz daha yaklaştı.
Dolar geçen hafta 4.0620 lira ile rekor kırmıştı. Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla euro/dolar paritesi, geçen haftaya göre yüzde 0.06 düşüşle 1.2276 değerine çekildi.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise haftanın ilk gününe 0.60 artışla 115 bin 426 puandan başladı.
İş Yatırım’ın , “Piyasalarda teşvik paketi heyecan…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Sağduyunun çılgın popülizme karşı galip geleceğine oynayan piyasalar ABD kapanışı sonrası Trump’ın sürpriz Çin hamlesiyle sarsıldı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
“ABD ile Çin arasındaki gölge boksu piyasaların canını yakmaya başladı. Korumacı söylemler sonrası kamuoyu desteği yüzde 50’nin üzerine çıkan Trump’ın ilave 100 milyar dolarlık Çin ithalatına gümrük vergisini değerlendirdikleri açıklaması üzerine ABD ve Çin borsaları sert satışlarla geriledi.
“ABD’nin soya ihracatının yüzde 56’sını alan Çin’in yüzde 25’lik ek gümrük vergisi koyması ABD soya fiyatlarını düşürerek çiftçilerin Cumhuriyetçilere verdiği desteğin azaltarak Trump’ın geri adım atmasına neden olabilir.
“Dünya piyasaları ABD ile Çin arasındaki gölge boksuna odaklanırken Türkiye piyasaları haftaya bugün açıklanması beklenen 128 milyar lira tutarındaki teşvik paketinin heyecanıyla başlıyor. Başta enerji, petro-kimya, madencilik, tarım, haberleşme, sağlık olmak üzere 12 sektörde dev bir teşvik paketi açıklanacak.“

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