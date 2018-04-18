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PİYASALAR – Erken seçim kararı sonrasında dolar 4.03 lirada, euro 5.0 lira sınırında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () –Beştepe zirvesi sonrasında yapılan erken seçim açıklamasının etkisiyle, açıklama öncesinde 4.10 – 4.11 lira aralığında olan dolar günlük yüzde 1.38 düşüşle 4.03 - 4.04 lira aralığına...

PİYASALAR – Erken seçim kararı sonrasında dolar 4.03 lirada, euro 5.0 lira sınırında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () –Beştepe zirvesi sonrasında yapılan erken seçim açıklamasının etkisiyle, açıklama öncesinde 4.10 – 4.11 lira aralığında olan dolar günlük yüzde 1.38 düşüşle 4.03 - 4.04 lira aralığına ve 5.07 – 5.08 lira aralığında olan euro da günlük yüzde 1.24 düşüşle 5.0 - 5.01 lira aralığına geriledi.
Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.
Açıklama öncesi 108 bin 225 puanda bulunan Borsa İstanbul Endeksi de günlük yüzde 2.3 artışla 111 bin 248 puana çıktı.

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