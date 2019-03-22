PİYASALAR – Erken işlemlerde dolar 5.46, euro 6.21 ve sterlin 7.18 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul 22 Mart () – ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerin en az bu yıl boyunca mevcut düzeyi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında kalacağına ilişkin mesajları, doların küresel düzeyde önemli ölçüde gerilemesine neden oldu. Dolar yeni güne 5.46 - 5.47 lira dolayında başlarken, euro 6.20 liranın üzerinde hareket ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Fed'in ekonomik belirsizlik karşısında ihtiyatlı bir adım olarak faiz artırımlarını askıya alma kararını desteklediklerini söyledi.

Rice, haftalık basın toplantısında, "ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu küresel belirsizlikler dikkate alındığında, Fed'in Federal Fon faiz oranında gelecekteki değişiklikleri belirlemek konusunda sabırlı olma kararını destekliyoruz. Fed'in verilere bağlı hareket etme ilkesine ve açık iletişime uymayı sürdürmesinin piyasalarda herhangi bir bozulmanın minimize edilmesine ve yardım edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.4589 lira ve en yüksek 5.4770 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.2128 lira ve en yüksek 6.2360 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1662 lira ve en yüksek 7.1946 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.