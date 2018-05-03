PİYASALAR – Enflasyon ve ABD verileri sonrası dolar yeni rekor kırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Beklentilerden yüksek gelen enflasyon ve ABD’de açıklanan imalat PMI verisi sonrası dolar, enflasyon verisi sonrası 4.2487 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandıktan sonra, kapanışa doğru 4.23 – 4.24 düzeyine döndü.

Enflasyon sonrası 5.0709 lirayı gören euro, 5.04 - 5.05 lira aralığına döndükten sonra, ABD verisiyle yeniden 5.06 lirayı geçti.

Euro/dolar paritesi de günlük yüzde 0.15 artışla 1.19 - 1.20 aralığında hareket ediyordu.

Dolarda önceki tarihi rekor önceki hafta çıktığı 4.1938 lira düzeyindeydi. Aynı hafta, euro da 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeye yükselmişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 102 bin 659 puana kadar geriledikten sonra günü yüzde 1.73 düşüşle 102 bin 909 puandan kapadı.

Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.87 arttı yıllık enflasyon yüzde 10.85 ile çift hanede kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87 arttı ve yılın ilk dört ayındaki enflasyon yüzde 4.69 ile yüzde 5.0 olan yıllık hedefe yaklaştı.

TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon da yüzde 10.85'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.

Yurtiçi üretici fiyatları da Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2.60 arttı ve dört aylık artış yüzde 8.03'ü buldu.

Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.37'yi, 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyatları artışları da yüzde 15.36'ya ulaştı.

ABD’de ISM İmalat Dışı Endeksi’nin Nisan’da 56.8’e gerilemesi ve PMI verilerinin beklentileri aşmasının güçlü bir ekonomiye işaret etmesinin ardından dolar yükseldi.