PİYASALAR – Enflasyon sonrası dolardan yeni tarihi rekor: 4.2310 lira

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Beklenenden yüksek çıkan enflasyon verisi sonrası dolar 4.2310 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmanırken, euro da 5.0709 liraya kadar çıktı.

Dolar önceki hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeylere yükselmişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne 104 bin 735 puan ile yatay başladıktan sonra, veri sonrası eksiye geçerek 104 bin 200 puan düzeylerine çekildi.