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PİYASALAR – ECB kararı sonrası euro 4.94, dolar da 4.07 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizler ve varlık alım programında değişime gitmeme kararı sonrasında euro yüzde 0.39 düşüşle 4.9446 liraya çekilerek 4.94-4.95 bandından işlem gördü. Dolar gün...

PİYASALAR – ECB kararı sonrası euro 4.94, dolar da 4.07 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizler ve varlık alım programında değişime gitmeme kararı sonrasında euro yüzde 0.39 düşüşle 4.9446 liraya çekilerek 4.94-4.95 bandından işlem gördü.
Dolar gün içinde 4.0868 seviyelerini gördükten sonra öğleden sonra yüzde 0.09 düşüşle 4.0776 liraya döndü.
Dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi küresel piyasalarda düne göre yüzde 0.27’lik bir artışla 91.415 puana çıktı.   
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.41 düşüşle 1.2112 düzeyine döndü.
ECB tarafından yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:
“ECB Yönetim Kurulu, net varlık alımlarının aylık 30 milyar euro seviyesinde kalmasına, Eylül 2018 sonuna kadar – gerektiği takdirde sonrasında da ve yönetim kurulu enflasyon hedefine yaklaşılan yolda sürekli bir iyileşme görene kadar devam etmesine karar vermiştir.”
Güne 107 bin 892 puandan başlayan BİST-100 Endeksi ise güne yüzde 0.41 düşüşle yeniden 107 bin puanın altına inerek kapanış saatline doğru 106 bin 954 puana geriledi.

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