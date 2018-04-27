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PİYASALAR – ECB kararı sonrası euro 4.89, dolar 4.04 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Nisan () - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri sabit tutup, varlık alım programında değiştirmeme kararı sonrasında, dolar 4.0797 liraya kadar çıktıktan sonra günlük yüzde 0.53 düşüşle 4.04 – 4.05...

PİYASALAR – ECB kararı sonrası euro 4.89, dolar 4.04 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Nisan () - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri sabit tutup, varlık alım programında değiştirmeme kararı sonrasında, dolar 4.0797 liraya kadar çıktıktan sonra günlük yüzde 0.53 düşüşle 4.04 – 4.05 aralığında, euro da 4.9404 liraya kadar çıktıktan sonra günlük yüzde 0.70 düşüşle 4.89 – 4.90 aralığında hareket ediyor.
Dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası kararı ertesinde küresel piyasalarda günlük yüzde 0.27’lik bir artışla 91.807 puana çıktı.  
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.14 düşüşle 1.2086 düzeyine döndü.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) ise günlük yüzde 0.20 artışla 107 bin 281 puandan başladığı haftanın son gününde, 108 bin puanın üzerine çıktıktan sonra yeniden 107 bin düzeyine çekildi.
İş Yatırım'ın, “Güçlü kar, zayıf borsa ikilisi devam edebilir mi?” başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
“Dünya borsaları toparlanmaya çalışıyor. Beklentilerin üstünde şirket karları ve yeniden yüzde 3.0 seviyesinin altına gerileyen 10 yıllık ABD faizlerinin desteğiyle uzun bir aradan sonra Wall Street yeniden yükselmeye başladı.
“Küresel risk iştahındaki yükselişe rağmen Borsa İstanbul aşağı yönlü seyrini dün de devam ettirdi. Erken seçim öncesinde artan politik tansiyon ve S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye aba altından sopa gösteren ABD açıklamaları Borsa İstanbul’u baskılıyor.
“Ancak önümüzdeki hafta yapılacak halka arzlar ve Yapı Kredi’nin bedelli sermaye artırımı dolayısıyla piyasadan çekilebilecek bir milyar doların üzerinde para Borsa İstanbul’u baskılayabilir."

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