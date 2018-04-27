PİYASALAR – ECB kararı ertesinde euro 4.93, dolar da 4.07 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Nisan () - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizler ve varlık alım programında değişime gitmeme kararı ertesinde, dolar güne günlük yüzde 0.27 artışla 4.0777 liradan başladıktan sonra 4.07 – 4.08 aralığında, euro da günlük yüzde 0.14 artışla 4.9331 liradan başladıktan sonra 4.93 – 4.94 aralığında hareket ediyor.

Dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi küresel piyasalarda günlük yüzde 0.07’lik bir artışla 91.624 puana çıktı.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.10 düşüşle 1.2091 düzeyine döndü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) ise bir önceki günü günlük yüzde 0.36 düşüşle 107 bin 15 puandan kapatmıştı.

İş Yatırım'ın, “Güçlü kar, zayıf borsa ikilisi devam edebilir mi?” başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“ Dünya borsaları toparlanmaya çalışıyor. Beklentilerin üstünde şirket karları ve yeniden yüzde 3.0 seviyesinin altına gerileyen 10 yıllık ABD faizlerinin desteğiyle uzun bir aradan sonra Wall Street yeniden yükselmeye başladı.

“Küresel risk iştahındaki yükselişe rağmen Borsa İstanbul aşağı yönlü seyrini dün de devam ettirdi. Erken seçim öncesinde artan politik tansiyon ve S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye aba altından sopa gösteren ABD açıklamaları Borsa İstanbul’u baskılıyor. ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’un yüzde 0.5 yükselişle açılmasını bekliyoruz.

“Ancak önümüzdeki hafta yapılacak halka arzlar ve Yapı Kredi’nin bedelli sermaye artırımı dolayısıyla piyasadan çekilebilecek bir milyar doların üzerinde para Borsa İstanbul’u baskılayabilir. Beklentinin üzerinde kar açıklayan Garanti ve Trakya Cam, Anadolu Cam ve Ford Oto ve Tofaş Fabrika’nın endeksi yenmesini bekliyoruz. Yüksek bedelli sermeye artırımı açıklayan Yapı Kredi hisselerinde açılışta sert satışlar görebiliriz.