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PİYASALAR – Dövizler yüzde 2.0’nin üzerinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Mart () – Dövizler, Cuma günü görülen artış tırmanış sonrası yeni haftaya yüzde 2.0’nin üzerinde düşüşle başladı. Erken İşlemlerde: - dolar en düşük 5.5692 lira ve en yüksek 5.7670 lirayı gördükten...

PİYASALAR – Dövizler yüzde 2.0’nin üzerinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Mart () – Dövizler, Cuma günü görülen artış tırmanış sonrası yeni haftaya yüzde 2.0’nin üzerinde düşüşle başladı.
Erken İşlemlerde:
- dolar en düşük 5.5692 lira ve en yüksek 5.7670 lirayı gördükten sonra, 5.64 – 5.65 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2974 lira ve en yüksek 6.5186 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3569 lira ve en yüksek 7.6267 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor.
 

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