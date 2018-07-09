PİYASALAR – Dövizler yeni haftaya düşüşle başladı

İstanbul, 9 Temmuz () – Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığı, beklentilerin oldukça üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon verisi ve küresel ticaret savaşlarının resmen başlamasına karşın, seçimlerin geride bırakılmış olmasının etkisiyle, dövizler yeni haftaya düşüşle başladı. Piyasalar bugün açıklanacak kabineyi de yakından izliyor.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.5455 ve en yüksek 4.5907 lirayı gören dolar 4.55-4.56 lira aralığında,

- en düşük 5.3529 ve en yüksek 5.3891 lirayı gören euro 5.35 – 5.36 lira aralığında,

- en düşük 6.0510 ve en yüksek 6.1047 lirayı gören sterlin de 6.05 – 6.06 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım günlük piyasa analizinde Türkiye varlıklarının küresel piyasaların dış ticaret savaşlarını umursamadığı, pozitif ayrışmaya devam ettiği vurgulandı.

İş Yatırım’ın “Lambadan Çin çıkacak mı?” başlıklı günlük piyasa analizinde, 1971 yılında Nixon döneminde konan yüzde 10’luk ithalat vergisi sonrasında görülen en saldırgan korumacı önlemler ile karşı karşıya olduğumuz vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı;

“Ticaret savaşlarında ilk raunt sona erdi. ABD’nin 34 milyar dolarlık Çin ithalatına ek vergi getirmesine Çin otomotiv ürünlerine yüzde 40 ilave vergi koyarak cevap verdi.

“ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının büyümesi ve diğer ülkelere yayılması durumunda, büyümenin yavaşladığı ve enflasyonun yükseldiği bir küresel konjonktüre gireceğiz. Ancak Wall Street ve Şangay borsalarındaki yükseliş piyasaların böyle bir senaryoyu fiyatlamadığını gösteriyor.

“Dış ticaret savaşlarını umursamayan Türkiye varlıkları 24 Haziran seçimleri sonrasında dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Hisse senediyle başlayan, Türk lirasıyla devam eden yükseliş, haftanın son iki gününde tahvil piyasasına yayılmaya başladı.

“Veri akışında Türkiye’nin pozitif ayrışmasını destekleyecek bir gelişme yok. Ucuz değerlemeler ve rasyonel davranması beklenen bir Ankara yükselişin arkasındaki itici gücü oluşturuyor.

“24 Haziran seçimleri sonrasında politik belirsizliğin ortadan kalması ve olağanüstü halin kaldırılacağının sinyalinin verilmesi risk primini kısmen düşürdü. Türkiye değerlemelerinde kalıcı bir iyileşme olması için sırada ‘yeni dönemde uygulanacak ekonomik politikalara yönelik belirsizliğin kalkması’ var.

“Bu anlamda bugün saat 21.00’de açıklanacak yeni kabine büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönemde ekonominin başına kimi geçireceği önümüzdeki dönemde uygulanacak politikalara yönelik önemli bir ipucu verecek.

“Dış ticaret savaşlarında lambadan Çin çıkacak mı bilmiyoruz. Ancak bu akşam açıklanacak kabine ve kullanılacak söylem piyasa dostu ekonomi politikalara işaret ederse Türkiye dünyadan pozitif ayrışmaya devam edebilir.”