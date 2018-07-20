Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz () – Cari açık, işsizlik, Fitch ve Moody’s değerlendirmeleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki sunumları sonrası dövizler yüksek seyrini korurken, dün Merkez Bankası’nın yayınladığı beklenti anketi sonrası haftanın son gününde dolar 4.81, euro 5.61 ve sterlin 6.27 lirada.

Erken işlemlerde dolar 4.83, euro 5.63 ve sterlin 6.29 liranın üzerine çıktı.

Çarşamba günü 93 bin puanın üzerinde kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise yüzde 0.29 yükselişle 93 bin 268 puanda.

Bankaların ağırlığı Borsa İstanbul Endeksi’nde (BIST 100) tarihin en düşük düzeyine geriledi. BIST 100 içinde yer alan 10 bankanın toplam endeksteki ağırlığı yüzde 21.9’a kadar geriledi. Banka dışı 12 hisse endeksin yarısını oluşturuyor.

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

- Merkez Bankası, Temmuz Beklenti Anketi’nde şu öngörüleri paylaştı:

- Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi

- 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi

- Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

İşsizlikte tek haneye yeniden inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü Kongre’de yaptığı sunum sonrasında dövizler düşmüş, dolar 4.76’liraya, euro 5.54 liraya, sterlin 6.22 liraya kadar çekilmişti.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.7994 ve en yüksek 4.8317 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.29 yükselişle 4.81 – 4.82 lira aralığında,

- en düşük 5.5934 ve en yüksek 5.6347 lirayı gören euro günlük yüzde 0.21 yükselişle 5.61- 5.62 lira aralığında,

- en düşük 6.2696 ve en yüksek 6.2947 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.13 yükselişle 6.27-6.28 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Bankasız yükseliş...” başlıklı günlük piyasa bülteninde BIST 100’ün banka hisseleri haricinde bir yükseliş yaptığı vurgulandı ve şunlar paylaşıldı:

“BIST 100 endeksi son üç gün üst üste artış kapanış yaparak 93 bin seviyesinin üzerinde kapandı. Dünkü yükselişe BIST Banka endeksi katılmadı.

“Son üç günde BIST 100 yüzde 3.6 prim yaparken BIST Banka endeksindeki artış yüzde 1.1’de kaldı.

“Yükselişin genele yayılmaması olumsuz bir teknik gösterge olarak önümüze çıkıyor. BIST 100’ün bundan sonra 95 bin seviyesini hedefleyeceğini düşünüyoruz. 92 bin seviyesi de destek olarak karşımıza çıkacak.

“Dün gelişmekte olan ülke endekslerindeki gerilemeye rağmen MSCI TR endeksinin olumlu ayrıştığını görüyoruz.

“Lirada bu sabah diğer gelişmekte olan ülke kurlarına göre oldukça iyi performans gösteriyor.

“Trump’ın dün FED’in faiz oranları ile ilgili yorumlarının ardından dolar endeksi 95 seviyesine gerilemiş durumda.

“Bugün basında yer alan ABD savunma bakanının Türkiye’nin F35 projesinden çıkartılmaması için ABD kongresine mektup yazdığı haberi olumlu bir gelişme.”