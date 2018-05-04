PİYASALAR – Dolarda yeni rekor 4.2594 lira

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Mayıs () - Enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasıyla dün 4.2487 lira ile yeni rekor düzeye çıkan doların yeni tarihi rekoru 4.2594 lira oldu.

Piyasaların ABD tarım dışı istihdam raporunu izleyeceği haftanın son işlem gününün ilk işlemlerinde dolar 4.2594 liraya kadar yükselirken, euro da 5.0990 liraya kadar çıktı.

Enflasyondaki hızlı artışın etkisiyle, gösterge 10 yıllık tahvil faizi de 40 baz puandan fazla artarken, iki yıllık tahvil faizi yüzde 15'i aşarak yüzde 15.18'e kadar çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK dün açıkladığı verilere göre, Nisan'da tüketici fiyatları yüzde 1.87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.85'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.

Yurtiçi üretici fiyatları da Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2.60 arttı ve dört aylık artış yüzde 8.03'ü buldu. Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.37'yi, 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyatları artışları da yüzde 15.36'ya ulaştı.

ABD’de ISM İmalat Dışı Endeksi’nin Nisan’da 56.8’e gerilemesi ve PMI verilerinin beklentileri aşmasının güçlü bir ekonomiye işaret etmesinin ardından dolar yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) de güne yüzde 0.11 düşüşle 102 bin 794 puandan başladıktan sonra kayıplarını artırarak 102 bin 443 puana kadar geriledi.