PİYASALAR - Dolar yeniden 4.0 lirayı, euro 4.97 lirayı aştı

İstanbul, 28 Mart () – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde, jeopolitik gelişmelere ve ABD’den gelen olumlu ekonomik verilere bağlı olarak dolar 4.0 lirayı, euro ise 4.97 lirayı aştı.

ABD ekonomisinin 2017’nin dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesi doları tekrar güçlendirdi ve dolar/TL düne göre yüzde 0.74 artışla 4.0142’yi gördü ve 4.0 liranın üzerinde seyrini sürdürürüyor. Euro da düne göre yüzde 0.41 artışla 4.9714 liraya çıktıktan sonra 4.96-4.97 bandına döndü.

Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Salı gününü yüzde 0.19 düşüşle 116 bin 197 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi bugün yüzde 1.46 düşüşle 114 bin 504 puana geriledi.

Bitmeyen dalga…

İş Yatırımın “Bitmeyen dalga” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında Wall Street kaynaklı dalgalanmnın devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD’nin Çin teknoloji şirketlerine yaptırım getireceği ve Çin’in misilleme

yapacağı endişesi üzerine dün FANG hisseleri dün yüzde 6 değer değer kaybederek ABD endekslerinin yüzde 2 civarında gerilemesine neden oldu.

“Dün güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul ABD vadelilerindeki gerileme ve yatırım teşvik paketinin gecikeceği endişesi ile günü satıcılı kapattı.

“Önceki günün iyi haberi Akbank’ın toplam 2 milyar dolarlık yurtdışı kaynağı spredini düşürerek sağlamasıydı.