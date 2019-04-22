PİYASALAR - Dolar yeni haftaya 5.83 lirada başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () - Küresel piyasalarda Cuma günü Paskalya tatiline bağlı düşük hacimlerle 5.80 lira dolayında hareket eden dolar, yeni haftaya 5.83 lira dolayında başladı. Dövizlerdeki genel yükselişle euro 6.55 liraya sterlin de 7.57 liraya çıktı.

Dolar, geçen hafta Çin ekonomisine ilişkin verilerin beklenenden iyi gelmesine bağlı artan küresel risk iştahı ve İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının etkisiyle 5.71 liraya kadar gerilemişti.

Türkiye piyasalarında bugün, Hazine'nin düzenleyeceği 2 yıllık yeni gösterge tahvil ihalesinin sonuçları ile Nisan ayı tüketici güven endeksi verileri izlenecek.