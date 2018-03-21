Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...

PİYASALAR – Dolar Fed öncesi gücünü koruyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, güne 3.92 – 3.93 düzeyinden başlarken, Euro 4.8709 liralık tarihi rekor sonrasında 4.83 – 4.83 düzeyinde...

PİYASALAR – Dolar Fed öncesi gücünü koruyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, güne 3.92 – 3.93 düzeyinden başlarken, Euro 4.8709 liralık tarihi rekor sonrasında 4.83 – 4.83 düzeyinde hareket ediyor.
Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 0.16 düşüşle 3.9285 düzeyine gerileyen dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.
Dolar/euro paritesi ise güne, dün kapanışa doğru indiği düzeyde kalarak 1.2271’den başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) ise dün günü yüzde 0.87 artışla 116 bin 542 puandan kapandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314