PİYASALAR – Dolar Fed öncesi gücünü koruyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, güne 3.92 – 3.93 düzeyinden başlarken, Euro 4.8709 liralık tarihi rekor sonrasında 4.83 – 4.83 düzeyinde hareket ediyor.

Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 0.16 düşüşle 3.9285 düzeyine gerileyen dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Dolar/euro paritesi ise güne, dün kapanışa doğru indiği düzeyde kalarak 1.2271’den başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) ise dün günü yüzde 0.87 artışla 116 bin 542 puandan kapandı.