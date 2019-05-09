PİYASALAR – Dolar 6.18 euro 6.93 ve sterlin 8.06 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yinelenmesi kararı sonrası 20-25 kuruş dolayında yükselen dövizler Perşembe gününe, Çarşamaba günün kapanış düzeylerine göre karışık başladı. Euro ve sterlin güne artışla başlarken, dolar hafif geriledi.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 6.1579 lira ve en yüksek 6.1958 lirayı gördükten sonra, 6.18 - 6.19 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8977 lira ve en yüksek 6.9475 lirayı gördükten sonra, 6.93 – 6.94 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0124 lira ve en yüksek 8.0731 lirayı gördükten sonra 8.06 – 8.07 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Risk iştahındaki zayıflama ve yurt dışı piyasalarda olumsuz görünüme bağlı olarak haftaya satıcılı bir açılışla başlayan endekste son iki gündür seçime ilişkin gelişmeler satış baskısı artıran gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. YSK’ya yapılan itirazlar ve artan belirsizlik Türkiye’nin 5 yıllık riski primini 500’lü seviyelere yaklaştırırken endekste mart ayında test edilen en düşük 90 bin 500 seviyesi altında bir kapanış gerçekleşmesi oldukça zayıf bir teknik görünüm sunmakta. 90 bin 500 altında kalındığı sürece satış baskısının devam etmesini beklediğimiz endekste 89 bin 300 ve 88 bin 500 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Tepki alımlarında ise 90 bin 500 üzerinde 91 bin 800 ve 93bin seviyeleri direnç olarak izlenebilir.”