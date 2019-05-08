PİYASALAR – Dolar 6.15, euro 6.90 ve sterlin 8.04 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yinelenmesine karar vermesi ardından sert yükselen dövizlerdeki yüksek düzeylerdeki hareket sürüyor. Dövizler Çarşamba gününe, Salı gününün kapanışlarına yakın düzeylerde başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 6.1465 lira ve en yüksek 6.1848 lirayı gördükten sonra, 6.15 - 6.16 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8822 lira ve en yüksek 6.9345 lirayı gördükten sonra, 6.90 – 6.91 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0444 lira ve en yüksek 8.0918 lirayı gördükten sonra 8.04 – 8.05 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Risk iştahındaki zayıflama ve yurt dışı piyasalarda olumsuz görünüme bağlı olarak haftaya satıcılı bir açılışla başlayan endekste dün de YSK kararının ardından düşüşler devam etti. Açılışla birlikte 90 bin 700 seviyeleri test edilirken bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla endeks kayıplarını sınırlı da olsa geri alarak günü 91 bin 482 puandan tamamladı. Teknik görünümün zayıf seyrettiği endekste geri çekilmelerde mart ayında test edilen 90 bin 500 seviyesi kısa vadede güçlü destek konumunda bulunmaktadır. 90.500 desteği altındaki kapanışlarda ise satış baskısının artış kaydettiği 87 binli seviyelerin gündeme geldiği görülebilir. Tepki alımlarında ise sırasıyla 92 bin – 93 bin ve 93 bin 850 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. “