PİYASALAR – Dolar 6.14, euro 6.89 ve sterlin 8.06 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – YSK kararı sonrasında en az 1.69 yükselen dövizler, yeni güne Pazartesi kapanış değerlerine göre en az yüzde 0.99 artışla başladı.

Açılış öncensi işlemlerde dövizlerde son durum şöyle:

- dolar en düşük 6.0760 lira ve en yüksek 6.1477 lirayı gördükten sonra, 6.14- 6.15 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8056 lira ve en yüksek 6.8971 lirayı gördükten sonra, 6.89 – 6.90 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9612 lira ve en yüksek 8.0712 lirayı gördükten sonra 8.06 – 8.07 lira aralığında işlem görüyor.