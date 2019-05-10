PİYASALAR – Dolar 6.12 euro 6.88 ve sterlin 7.97 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Merkez Bankası’nın Perşembe günü attığı adımların ardından, dövizler güne Perşembe gününün kapanış düzeylerinin en az yüzde 1.04 düşüşle başladı.

Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi ve ardından Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranını yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdi ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 6.0537 lira ve en yüksek 6.2050 lirayı gördükten sonra, 6.12 - 6.3 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8038 lira ve en yüksek 6.6980 lirayı gördükten sonra, 6.88 – 6.89 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8830 lira ve en yüksek 8.0810 lirayı gördükten sonra 7.97 – 7.98 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurt içinde artış kaydeden risklerin yanında yurt dışından gelen olumsuz etki bu hafta lira varlıkların genelinde satış baskısını artırdı. Türkiye CDS’lerinde yükseliş devam ederken 500’lü seviyelere yaklaşıldı. Mart sonunda görülen dip seviye olan 90 bin 500 desteğinin kırılmasının ardından teknik görünümün daha da zayıfladığı endekste dün de aşağı yönlü hareketlerin devam etti. Bu sabah kurdaki geri çekilmelere bağlı olarak bir miktar tepki alımlarının etkili olabileceğini değerlendirdiğimiz endekste 89 bin 700 ve 90 bin 500 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 90 bin 500 direnci aşılmadan yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu sürdürürken 90 bin 500 üzerinde 91 bin 500 – 93 bin seviyeleri gündeme gelebilecektir. Geri çekilmelerde ise 87 bin 400 – 84 bin 500 aralığı gündeme gelebilir."

