PİYASALAR – Dolar 6.10 lira, euro 6.86 lira, sterlin 7.91 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Çin’in ABD’ye misilleme ek gümrük vergisiyle yanıt vermesinin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmaların etkisiyle erken işlemlerde dolar 6.10 lirada.

Ticaret görüşmelerinin Washington'daki görüşmelerinde ABD, Çin'den "somut yasal değişiklik sözü" talep etmesi ve Çin'in de "çıkarlarına zarar veren herhangi olumsuz bir durumu kabul etmeyeceğini" ilan etmesi üzerine, iki dev ekonomi arasındaki ticaret müzakereleri "çıkmaza" girdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cuma günü 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yüzde 25’e çıkarılacağını duyurmasının ardından Pazartesi günü Pekin yönetimi, 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe Haziran’dan itibaren yüzde 25 vergi uygulanacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerginlikler, küresel piyasalara da yansıdı. Söz konusu yaptırım çıkmazı sonucu Pazartesi günü küresel piyasalar ekside seyretti.

Sanayi üretimi verisi öncesi döviz piyasalarında açılış öncesi;

- dolar en düşük 6.0523 lira ve en yüksek 6.1072 lirayı gördükten sonra, 6.10 - 6.11 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7952 lira ve en yüksek 6.8675 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8473 lira ve en yüksek 7.9185 lirayı gördükten sonra 7.91 – 7.92 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Geçtiğimiz hafta kırılan 90,500 desteğinin ardından dün gelen satışlarla birlikte sene başında görülen dip seviye olan 87,500’ün de altına sarkılmış oldu. Günün ikinci bölümünde bir miktar tepki çabası görülse de bunun şu aşamada güçlenebildiğini söylemek zor. Tepkilerin güçlenebilmesi için ilk aşamada 87,500 üzerinde hacimli saatlik kapanışlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Devamında ise saatlik grafiklerde oluşan son düşüş trendi ise bugün 88,500 civarında bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise dün görülen en düşük seviye olan 85,450 civarı ve devamında geçtiğimiz yıl Ağustos ayında görülen 84,650 civarı güçlü destekler olarak karşımıza çıkmaktadır.”