PİYASALAR – Dolar 6.04 euro 6.75 ve sterlin 7.66 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – Dövizler Çarşamba gününe, Salı gününe göre en az yüzde 0.22 artışla başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 6.0216 lira ve en yüksek 6.0465 lirayı gördükten sonra, 6.04 - 6.05 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7276 lira ve en yüksek 6.7580 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6307 lira ve en yüksek 7.6652 lirayı gördükten sonra 7.66 – 7.67 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Endeksteki tepki hareketi dün de devam etti ve yükselişte ilk önemli direnç olarak takip ettiğimiz 87 bin 500’ün hemen üzeri test edildi ancak bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşemedi. Bugün de yukarı yönlü hareketlerde izleyeceğimiz ilk direnç 87 bin 500 ve dünün en yükseği olan 87 bin 728 arası olacak. Bu bölge geçilebilecek olursa yükselişler ivme kazanabilir ve ana direnç olarak izlediğimiz 90 bin 500 seviyesi hedeflenebilir. Aşağıda ise kısa vadede 86 bin 500 – 86 bin ve devamında 85 bin 600 önemli destek noktaları olarak bulunuyor. Bu seviyelerin altına sarkılacak olursa tepki hareketinin sonlanması söz konusu olabilir. Bu nedenle geri çekilmelerde bu bölgeyi alım fırsatı olarak değerlendireceklerin bu seviyelerin altında makul bir stop loss seviyesi belirlemesi faydalı olabilir. “