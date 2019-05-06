PİYASALAR – Dolar 5.99, euro 6.71 ve sterlin 7.86 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mayıs () – Dolar ve euro haftaya, Cuma gününün kapanış düzeylerine göre en az yüzde 0.4 artışla başlarken, sterlin yüzde 0.02 düştü.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9869 lira ve en yüksek 5.9951 lirayı gördükten sonra, 5.99 - 6.0 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6852 lira ve en yüksek 6.7123 lirayı gördükten sonra, 6.71 – 6.72 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8499 lira ve en yüksek 7.8994 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Geçen hafta artan satış baskısının etkisiyle 200 günlük basit hareketli ortalamasının geçtiği kabaca 96 bin seviyesi altında kalan endekste 95 bin seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşmesi zayıf bir teknik görünüm sundu. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 93 bin 400 altında 92 bin ve 90 bin 500 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır. 90 bin 500 yakın dönemin en önemli desteği konumunda. Olası haber akışlarıyla bu desteğin altında endeksteki kısa vadeli satış baskısının artış kaydedebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kısa vadede 95 bin ve 96 bin seviyeleri üzerinde kapanışların görülmesi yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı açısından önemli olacaktır. Bu seviyeler geçilene kadar gün içi yükselişlere temkinli yaklaşmakta fayda olabilir.”