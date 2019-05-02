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PİYASALAR – Dolar 5.97, euro 6.69 ve sterlin 7.80 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – Dövizler Çarşamba gününe, Salı gününün kapanış düzeylerine göre en az yüzde 0.08 artışla başladı: Açılış öncesi işlemlerde: - dolar en düşük 5.9571 lira ve en yüksek 5.9798 lirayı...

PİYASALAR – Dolar 5.97, euro 6.69 ve sterlin 7.80 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – Dövizler Çarşamba gününe, Salı gününün kapanış düzeylerine göre en az yüzde 0.08 artışla başladı:
Açılış öncesi işlemlerde:
- dolar en düşük 5.9571 lira ve en yüksek 5.9798 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,
- euro en düşük 6.6771 lira ve en yüksek 6.7128 lirayı gördükten sonra, 6.69 – 6.70 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7830 lira ve en yüksek 7.8215 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
“Enflasyon raporunun takip edildiği salı gününde bankacılık endeksi öncülüğündeki alımlarla yukarı yönlü bir seyir izleyen BIST-100 Endeksi günü 95 bin seviyesi üzerinde kapattı. Bununla birlikte tatil nedeniyle birçok piyasanın kapalı olduğu 1 Mayıs’ta ABD borsalarında yaşanan kayıpların gecikmeli fiyatlaması bugün endeks üzerinde etkili olabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat PMI verileri de fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Endekste 200 günlük ortalamaya denk gelen 96 bin seviyesi geçilmeden yükselişlere karşı temkinli yaklaşımımızı koruyoruz. Geri çekilmelerde ise 95 bin altında satışların tekrar hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 93 bin 850 ve 92 bin seviyeleri destek olarak takip edilebilir.”

 

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